İrem Derici'den ilan-ı aşk ettiği Ryan Donk'a derbi akşamı yakın markaj
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İrem Derici'den ilan-ı aşk ettiği Ryan Donk'a derbi akşamı yakın markaj

07.02.2021 17:24 | Son Güncelleme: 07.02.2021 18:01
İrem Derici'den ilan-ı aşk ettiği Ryan Donk'a derbi akşamı yakın markaj

Galatasaray'ın yıldızı Ryan Donk için daha önce, "Yanıyorum yanıyorum" diyen İrem Derici, derbi heyecanına kapılarak sosyal medyadan futbolcuya, "Kalk yiğidim, sakin ol yiğidim, kutla yiğidim" şeklinde övgüler yağdırdı. Paylaşımı sonrası ünlü şarkıcıya, "Abla yine ekmeğinin peşinde" yorumları geldi.

Derbi heyecanı, sansasyonel açıklamalarıyla sık sık sosyal medyanın diline düşen İrem Derici'yi de etkisi altına aldı. Daha önce yaptığı bir açıklamada, en beğendiği erkeğin Ryan Donk olduğunu söyleyen Derici, Galatasaray'ın zafer gazına kapılarak, futbolcuya sosyal medya hesabından övgüler yağdırdı.

"ABLA EKMEĞİNİN PEŞİNDE"

Dün akşam oynanan Fenerbahçe - Galatasaray maçı sırasında paylaşım yapan Derici, futbolcuya, "Kalk yiğidim, sakin ol yiğidim, kutla yiğidim." diye övgülerde bulundu. Ünlü şarkıcının paylaşımı sonrası sosyal medyadan gülümseten yorumlar geldi. Kullanıcılar, Derici'nin açıklaması sonrası, "Hormonlar yükselmiş yine.", "Donk sana bakmaz be ablacım.", "Abla yine ekmeğinin peşinde." şeklinde yorumlar yaptı. Daha önce de Donk için duyduğu hayranlığı dile getiren Derici, "Yanıyor, yanıyorum." sözlerini kullanmıştı.

Ryan Donk'a aşkını ilan eden İrem Derici, derbi akşamı yıldız isme övgüler yağdırdı

CİNSELLİK AÇIKLAMASIYLA OLAY YARATMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir dijital platform programında mastürbasyon yaparken annesine nasıl yakalandığını anlatan ünlü şarkıcı, magazin gündemine bomba gibi oturmuştu. Derici'nin açıklaması sonrası baba Hulusi Derici, "Böyle konularla değil müziğinle gündeme gel. Bunlar Türk aile yapısına ters." diyerek kızını uyarmıştı.

Ryan Donk'a aşkını ilan eden İrem Derici, derbi akşamı yıldız isme övgüler yağdırdı
Ryan Donk'a aşkını ilan eden İrem Derici, derbi akşamı yıldız isme övgüler yağdırdı
Ryan Donk'a aşkını ilan eden İrem Derici, derbi akşamı yıldız isme övgüler yağdırdı
Haber Yorumları (1)
ANLAMIŞ DEĞİLİM: Doğa nasıl yaratmış bu kadar itici bir insan
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500
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