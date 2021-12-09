Deprem etkisi yapan iddia! Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi bitti
Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki peş peşe kötü sonuçlar Beşiktaş'ı salladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetime istifasını sunduğu ileri sürüldü.
Giresunspor'a 4-0 kaybedilen maç sonrası bırakma kararı alan ancak daha sonra göreve devam eden 49 yaşındaki teknik adam B.Dortmund maçının ardından kararını verdi. Fanatik'in haberine göre; geçen sezon şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın, bugün yönetime istifasını sunacak.
YÖNETİM KABUL EDECEK
Beşiktaş yönetiminin ikinci kez istifasını sunacak Yalçın'ın talebini bu kez kabul edeceği aktarıldı. Siyah-Beyazlı taraftarlar da Yalçın'dan desteğini çekti. Bugün ayrılık açıklamasının gelmesi bekleniyor.
6 MAÇTA 0 ÇEKTİ
Pjanic, Batshuayi gibi transferlerle Şampiyonlar Ligi'ne gruptan çıkma hedefiyle katılan Siyah-Beyazlılar kabus senaryosunu yaşadı. Kara Kartal, Devler Ligi'nde oynadığı 6 maçı da kaybetti.
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