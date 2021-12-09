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Deprem etkisi yapan iddia! Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi bitti

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Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki peş peşe kötü sonuçlar Beşiktaş'ı salladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetime istifasını sunduğu ileri sürüldü.

Giresunspor'a 4-0 kaybedilen maç sonrası bırakma kararı alan ancak daha sonra göreve devam eden 49 yaşındaki teknik adam B.Dortmund maçının ardından kararını verdi. Fanatik'in haberine göre; geçen sezon şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın, bugün yönetime istifasını sunacak.

Deprem etkisi yapacak iddia! Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi bitti

YÖNETİM KABUL EDECEK

Beşiktaş yönetiminin ikinci kez istifasını sunacak Yalçın'ın talebini bu kez kabul edeceği aktarıldı. Siyah-Beyazlı taraftarlar da Yalçın'dan desteğini çekti. Bugün ayrılık açıklamasının gelmesi bekleniyor.

Deprem etkisi yapan iddia! Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi bitti

6 MAÇTA 0 ÇEKTİ

Pjanic, Batshuayi gibi transferlerle Şampiyonlar Ligi'ne gruptan çıkma hedefiyle katılan Siyah-Beyazlılar kabus senaryosunu yaşadı. Kara Kartal, Devler Ligi'nde oynadığı 6 maçı da kaybetti.

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Yorumlar (3)
ERKAN :hiç beklemiyorduk yaa Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Fatih :hee süpriz oldu. Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
Çınar Saraç:Fenerbahçe ile dalga geçersen günün birinde sende sıfır çekersin iyi oldu Cevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
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