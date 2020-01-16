: Deportivo forması giyen Emre Çolak, İspanya'da gündem oldu

16.01.2020 23:50 | Son Güncelleme: 17.01.2020 01:10

İspanya 2. Ligi'nin 23. haftasında Deportivo La Coruna, sahasında Racing Santander'i konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-1 kazandı. 31. dakikada oyuna dahil olan Emre Çolak, 54. dakikada takımının 2. golünü kaydetti. Bu gol sonrası büyük sevinç yaşayan deneyimli oyuncu, tribüne gidip taraftarlarla kucaklaştı.

5 DAKİKADA 2 SARI KART GÖRDÜ

50. dakikada sarı kartı olan Emre, bu sevinci nedeniyle 55. dakikada bir sarı kart daha gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. 28 yaşındaki oyuncu, bu hareketi nedeniyle İspanya'da gündem oldu.

CADİZ MAÇINDA YOK

Coruna basınında yer alan değerlendirmede, "Emre ilk maçında takımının galibiyetine liderlik etti. Ama Türk futbolcu hem en iyi hem de en kötü yüzünü gösterdi." ifadeleri kullanıldı. Emre Çolak, 19 Ocak Pazar günü takımının Cadiz ile sahasında oynayacağı maçta forma giyemeyecek. Deportivo La Coruna, ligde 21 puanla 21. sırada yer alıyor.

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