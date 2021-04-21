Depolar boşaldıkça üreticinin yüzü gülüyor
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Depolar boşaldıkça üreticinin yüzü gülüyor

Depolar boşaldıkça üreticinin yüzü gülüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticiden alımı yapılan patates ve soğan, Türkiye'de patates üretiminde önemli bir yere sahip olan Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki üreticilerin yüzünü güldürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticiden alımı yapılan patates ve soğan, Türkiye'de patates üretiminde önemli bir yere sahip olan Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki üreticilerin yüzünü güldürdü.

Üreticinin elindeki patates ve soğanlar Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alınmaya başlandı. Uygulamanın en çok yüzünü güldürdüğü kesim ise üreticiler oldu. Türkiye'nin patates ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Şuhut ilçesinde uygulamadan dolayı depolara boşalmaya başlarken, tır ve kamyonlara yüklenen patatesle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yollanmaya başlandı.

"Vergiler kesildikten sonra çiftçiye kilogram başına yaklaşık 83 kuruş ödeme yapılacak"

Şuhut Ziraat Odası Başkanı Ömer Tunçay, çiftçilerin ellerinde kalan patates ve soğanın satılması aynı zamanda ihtiyaç sahiplerinin de ihtiyaçlarının karşılanması noktasında olumlu bir adım olduğunu kaydetti. Tunçay, "Biz bu olayı ciddi ve güzel bir adım olarak görüyoruz. Devlet kilogramı 85 kuruştan alım yapılacağını duyurdu. Ancak vergiler kesildikten sonra çiftçiye kilogram başına yaklaşık 83 kuruş ödeme yapılacak. Biz ziraat odası olarak çiftçilerimizin emrinde, destekçisi olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Depolar boşaldıkça üreticinin yüzü gülüyor
Depolar boşaldıkça üreticinin yüzü gülüyor
Depolar boşaldıkça üreticinin yüzü gülüyor
Depolar boşaldıkça üreticinin yüzü gülüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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