Denizlispor yönetim kuruluna yeni üye
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Denizlispor yönetim kuruluna yeni üye

Denizlispor yönetim kuruluna yeni üye
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Avrupa Denizlililer Derneği Başkanı Ali İnceören, Denizlispor Başkanı Mehmet Uz'un daveti üzerine Denizlispor yönetim kurulu üyesi oldu.

Avrupa Denizlililer Derneği Başkanı Ali İnceören, Denizlispor Başkanı Mehmet Uz'un daveti üzerine Denizlispor yönetim kurulu üyesi oldu.

Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, yönetim kuruluna yeni takviye gerçekleştirdi. Yönetim kulunun onayı ile Başka Uz, Avrupa Denizlililer Derneği Başkanı Ali İnceören'e davet gönderdi. İnceören, Başkan Uz ve Başkan Yardımcıları Fethi Akcan ve Taner Atilla ile bir araya geldi. Burada gerçekleşen görüşme ardından daveti kabul eden İnceören, yeni yönetim kurulu üyesi oldu. Kendisine gösterilen ilgi dolayısıyla mutlu olduğunu belirten iş adamı İnceören, "Denizlispor Kulüp Başkanı Mehmet Uz'un daveti üzerine Denizlispor Kulüp Yönetiminde görev almayı kabul ettim. Mehmet Uz başkanımıza ve yönetim kuruluna gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederim. Denizlispor için elimizden gelenin fazlasını yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi. Başkan Mehmet Uz ise, davet usulü ile yönetime katılan Ali İnceören'e yeni görevinde başarılar diledi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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