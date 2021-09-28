Denizlispor yine düşme hattında - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizlispor yine düşme hattında

Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Spor
Denizlispor yine düşme hattında

TFF 1'inci Lig'de sezona genç ağırlıklı takımla oynadığı üst üste 3 maçı kaybederek başlayan Denizlispor, yeni transferlerinin sahne almasıyla aldığı 2 galibiyetin ardından çıktığı 2 maçı kaybederek tekrar düşme hattına geriledi.

TFF 1'inci Lig'de sezona genç ağırlıklı takımla oynadığı üst üste 3 maçı kaybederek başlayan Denizlispor, yeni transferlerinin sahne almasıyla aldığı 2 galibiyetin ardından çıktığı 2 maçı kaybederek tekrar düşme hattına geriledi. Sahasında ağırladığı Yılport Samsunspor'a öne geçmesine rağmen 3-2 yenilen Denizlispor, kendini yine dipte buldu. Yeşil-siyahlı ekipte teknik direktör Serhat Gülpınar, bu karşılaşmada kadroda rotasyon yaptı. Ege ekibinde yeni transferlerden Muğdat Çelik, Kevin Mayi ve Hakan Çinemre bu karşılaşmada ilk kez 11'de görev yaptı. Maça iyi başlayan Denizlispor, yeni takımıyla ilk kez sahne alan Kevin Mayi'nin golüyle öne geçip devreyi üstün tamamlamasına rağmen ikinci yarıda girdiği gol düellosunu 3-2 kaybetti.

Yeşil-siyahlıların üst üste öne geçtiği 2 maçtan da puansız ayrılması camiada moralleri bozdu. Geçen hafta da Altınordu deplasmanında 1-0 öne geçen Denizlispor, 10 kişilik rakip önünde sahadan 2-1 yenik ayrıldı. Ligde 7 maçta 6 puanda kalan Denizlispor, 16'ncı sıraya gerilerken, yaşanan puan kaybı taraftarların da tepkisini çekti. Tribünlerdeki bazı taraftarlar teknik direktör Gülpınar'a istifa çağrısı yaptı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Gülpınar, kaybettikleri maç nedeniyle üzgün olduklarını belirtti. İyi bir oyun çıkartmadıklarını ve yenildiklerini söyleyen Gülpınar,  "Hakikaten çok üzüldük. Arkadaşlarımız inanılmaz efor sarf ettiler. Ama bazen bu tip şeyler olabiliyor. Sezon başından bu yana herkes kadar hazır olmadığımızı söylüyorum. Buna rağmen yarışıyoruz ve güçlü rakiplerle oynuyoruz" dedi.

"HATALI KARARLAR VAR, CANIMIZ YANIYOR"

Hakem kararlarına sitem eden Serhat Gülpınar, "İnşallah 2 hafta sonra bu takım çok daha iyi olacak ve gerçek Denizlispor'un o zaman ortaya çıkacağını düşünüyorum. En kötü 1 puanı hak etmiştik. Maçta verilen hatalı kararlar var, canımız yanıyor. İnşallah rakibi de hakemi de yenip üst sıralara gideceğimizi düşünüyorum. Milli maç arasından sonra yüzde yüz olmasa bile iyi bir seviyede olacağız. Takım 2-3 hafta sonra bir aksilik olmazsa istediğimiz seviyeye gelecektir. Seyircinin bize biraz zaman vermesi gerekiyor" diye konuştu.


Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Spor Haberleri
Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz'un yardımcıları belli oldu

Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz'un yardımcıları belli oldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Mehmet Nuri Sezai Temelli
Magazin Seda Sayan Oğuzhan Koç Mustafa Keser
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Lionel Messi Sergen Yalçın
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Olaf Scholz Angela Merkel
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Denizlispor yine düşme hattında - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 10:39:25. #1.12#