Denizlispor yeni forvet oyuncusunu duyurdu
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Denizlispor yeni forvet oyuncusunu duyurdu

Denizlispor yeni forvet oyuncusunu duyurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Denizlispor, 32 yaşındaki hücum oyuncusu Ömer Şişmanoğlu'nu 1 artı yıllığına renklerine bağladığını açıkladı.

Denizlispor, 32 yaşındaki hücum oyuncusu Ömer Şişmanoğlu'nu 1 artı yıllığına renklerine bağladığını açıkladı.

Savunma ve orta sahaya transferler yaparak kadroyu güçlendirmeye çalışan Denizlispor, yeni hücum oyuncusunu renklerine bağladı. Son olarak savunma oyuncusu Hakan Çinemre'yi duyuran yeşil siyahlı ekip, hücum oyuncusu Ömer Şişmanoğlu'nu transfer ettiğini açıkladı. Tuzlaspor forması giyen 32 yaşındaki Ömer Şişmanoğlu ile Denizlispor 1 artı 1 yıllık anlaşma sağladı. - DENİZLİ

Denizlispor yeni forvet oyuncusunu duyurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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