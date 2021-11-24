Denizlispor'un kurtarıcısı Hakan

Spor Toto 1'inci Lig'de yeni teknik patronu Fatih Tekke yönetiminde çıktığı ilk maçta evinde Ankara Keçiörengücü'nü geriye düşmesine rağmen 2-1 yenerek nefes alan Altaş Denizlispor'da stoper Hakan Çinemre son 2 galibiyete attığı gollerle direkt katkı yaptı. Denizli'nin yine iç sahada Balıkesirspor'u geriden gelip 2-1 yendiği maçta 76'ncı dakikada sahneye çıkarak skoru eşitleyen 28 yaşındaki Hakan, Keçiören önünde de 85'inci dakikada galibiyet golünü attı. Hakan, defansta görev almasına rağmen alt sıralardan kurtulmaya çalışan takımının hanesine yazdığı kritik 6 puana ağları sarsıp katkı verdi. 12 maçta 14 puan toplayan düşme hattının 1 puan üzerindeki Denizlispor, 4 galibiyetinden 2'sini Hakan'ın gol attığı maçlarda aldı.

PES ETMİYOR

Uzun süre yönetim belirsizliği yaşayıp sezona 3'te 0 çekerek kötü başlamasına rağmen ardından yaptığı transferlerle toparlanan Denizlispor, ligde son 5 maçında sadece 1 kez mağlup oldu. Son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik alan Denizlispor, bu süreçte topladığı 8 puanın 7'sini geriye düştüğü karşılaşmalarda aldı.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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