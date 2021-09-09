Denizlispor, Ulusal Kulüp Lisansı aldı
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Denizlispor, Ulusal Kulüp Lisansı aldı

Denizlispor, Ulusal Kulüp Lisansı aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, Süper Lig, TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig'den 37 kulübe Ulusal Lisans verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, Süper Lig, TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig'den 37 kulübe Ulusal Lisans verdi. Bu kulüplerden biri de Denizlispor oldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak en üst 3 lig olan Süper Lig, TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, sportif, altyapı, personel, hukuki ve mali kriterlere göre inceledi. Kulüp Lisans Kurulu, yaptığı 3. ve son değerlendirmede Süper Lig'den 8, TFF 1. Lig'den 12 ve TFF 2. Lig'den 17 kulübe Ulusal Lisans verilmesini kararlaştırdı.

Denizlispor, Türkiye "Ulusal Kulüp Lisansı" almaya hak kazanan takımlar arasında yer aldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Denizlispor Başkan Yardımcısı Taner Atilla, "Kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan inceleme sonunda Finansal Fair-Play ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazandı. Denizlispor'un artık puan silme gibi bir ceza alması mümkün değil. Lisansı almamızda maddi ve manevi desteğini bizlerden eksik etmeyen Başkanımız Sayın Mehmet Uz'a ve yönetim kurulumuza, lisans alma sürecinde emek veren tüm çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Denizlispor, Ulusal Kulüp Lisansı aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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