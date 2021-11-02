Denizlispor Teknik Direktörü Serhat Gülpınar: İlerleyen haftalarda daha iyi olacağız

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da teknik direktör Serhat Gülpınar, deplasmanda oynayacakları Tuzlaspor maçından iyi bir sonuçla ayrılmak istediklerini belirterek, "İstediğimize yakın bir seviyedeyiz. İlerleyen haftalarda daha iyi olacağız" dedi.

Denizlispor, 5 Kasım Cuma günü deplasmanda oynayacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yapılan antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Altaş Denizlispor Teknik Direktörü Serhat Gülpınar, geçen hafta sahalarında 1-1 berabere kaldıkları Kocaelispor maçının büyük bir bölümde rakiplerine üstünlük sağladıklarını belirtti. Takımın performansının gün geçtikçe daha iyi hale geldiğini kaydeden Gülpınar, "Oyun kurma, takımın boyu, koşu mesafeleri hepsi istediğimiz seviyelere gelmeye başladı. Kocaelispor maçını kazanmayı hak etmiştik. Sezon başı kamp geçirmemiş bir takımın fiziksel anlamda oyunu bu kadar domine edebilmesi, oyunu kontrol edebilmesi bizim için sevindiriciydi. Oyunumuz bu şekilde iyi olduğu sürece, bizim için bir sıkıntı gözükmüyor. İnşallah ileriki dönemlerde sonuca yansıtıp hem iyi oyun hem de iyi skorlarla devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

Kocaelispor maçında gol atarak takımın 1 puan almasını sağlayan Oğuz Yılmaz ise Tuzlaspor maçında 3 puan hedeflediklerini vurguladı. Oğuz Yılmaz şunları dile getirdi: "Bizim için çok önemli bir maç. Artık eşik atlamak istiyoruz. Alt sıralardan kurtulmak istiyoruz. Son 3 maçtır da yenilmiyoruz. Mücadelemiz çok iyi. Kazanmak istiyoruz. Daha önce gol anlamında bir şanssızlığım vardı. Direkten dönen toplar kaçırdığım pozisyonlar vardı. Bu gol hem benim özgüvenim hem de takımın puan kazanması için çok önemliydi. Gol atmamın çok bir önemi yok. Önemli olan kazanmak yada puan almak."