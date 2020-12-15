Denizlispor Teknik Direktörü Koşukavak ilk antrenmanına çıktı
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Denizlispor Teknik Direktörü Koşukavak ilk antrenmanına çıktı

15.12.2020 17:49 | Son Güncelleme: 15.12.2020 17:52
Denizlispor Teknik Direktörü Koşukavak ilk antrenmanına çıktı

Süper Lig'in 13. haftasında 20 Aralık Pazar günü lider Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, "Süremiz kısa ve iyi hazırlanıp sahada Alanyaspor'a karşı kendimizi göstermek istiyoruz.

Süper Lig'in 13. haftasında 20 Aralık Pazar günü lider Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, "Süremiz kısa ve iyi hazırlanıp sahada Alanyaspor'a karşı kendimizi göstermek istiyoruz." dedi.

Koşukavak, Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki ilk antrenmanı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, görevlerinin zor olduğunu kaydetti.

Ligde 6 puanlarının olduğunu kaydeden Koşukavak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ligin bu tarafına kadar kredi kaybedilmiş. Her geçen hafta ligin boyu kısaldıkça, kredi anlamında tehdit oluşuyor. Olumlu şeylere odaklanmalı ve başarılı olmalıyız. Oyuncularımızla bir toplantı yaptım. Alanyaspor lig başından beri fark yaratan bir takım. Güçlü bir A planları var. Süremiz kısa, iyi hazırlanıp sahada Alanyaspor'a karşı kendimizi göstermek istiyoruz."

Koşukavak, rakiplerinin oyun kalitesinin yüksek olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Alan kullanımını iyi biliyorlar. Böyle organize bir takıma karşı oynamak kolay değil. Burası Süper Lig. Burada zorluk derecesi yüksek maçlar var. Biz de kendi gücümüz ve oyuncu kalitemiz doğrultusunda mücadele edeceğiz. Buna ihtiyacımız var. Mevcut şartları en iyi şekilde lehimize çevirmek için taktiksel ve psikolojik ne gerekiyorsa yapacağız. Ateşten gömlek giydiğimi düşünmüyorum. Ben daha önce de buna benzer riskler aldım. Burada da bir iş var. Ben böyle işleri seviyorum. Bir şeyi başarmak güzel."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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