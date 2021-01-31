Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Göztepe maçına saatler kala babasını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Göztepe maçına saatler kala babasını kaybetti

31.01.2021 16:13 | Son Güncelleme: 31.01.2021 16:21
Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Göztepe maçına saatler kala babasını kaybetti

Yukatel Denizlispor'un yeni teknik direktörü Hakan Kutlu'nun babası hayatını kaybetti. Göztepe ile oynanacak maç öncesi kötü haberi alan Kutlu, maçın ardından cenaze töreni için Ankara'ya gidecek.

Geçtiğimiz gün Yalçın Koşukavak'ın istifasının ardından yeşil siyahlı ekip, Hakan Kutlu ile anlaştı. Denizlispor ile ilk maçına çıkacak olan Hakan Kutlu, maça saatler kala kötü haberi aldı.

Denizlispor tarafından yapılan yazılı açıklamada "Teknik direktörümüz Hakan Kutlu'nun değerli babası Necip Kutlu'nun (86) vefat ettiğini büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma rahmet Hakan Kutlu hocamıza ve değerli ailesine başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.

CENAZEYE MAÇTAN SONRA GİDECEK

Yeşil siyahlı ekip ile ilk karşılaşmasına çıkacak olan Hakan Kutlu'nun maçın ardından cenaze töreni için Ankara'ya gidileceği öğrenildi. Yine yeşil siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Merhumun cenazesi yarın öğle namazına müteakip Ankara Gölbaşı mezarlığında toprağa verilecek. Pandemi kuralları gereği defin işlemi 01.02.2021 tarihinde Ankara'da yapılacağından dolayı teknik direktörümüz Hakan Kutlu bugün Göztepe maçında takımımızın başında sahaya çıkacak. Maçın ardından Ankara'ya hareket edecek" şeklinde devam etti.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ziya Selçuk Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Cansu Dere Caner Cindoruk Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Arda Turan Mehmet Topal Ferdi Kadıoğlu Marcel Tisserand İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ankara Yangın İtfaiye Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Göztepe maçına saatler kala babasını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.1.2021 16:21:26. #1.16#
title