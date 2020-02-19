Denizlispor, teknik direktör Bülent Uygun'la prensipte anlaştı

19.02.2020 10:38 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:38

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da, teknik direktör Bülent Uygun ile prensipte anlaşıldığı bildirildi.

Yeşil-siyahlı kulübün başkan yardımcısı Kaan Şanlıkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mehmet Özdilek ile yolları ayırmalarının ardından yeni teknik direktörü belirlemek için çeşitli görüşmeler yaptıklarını belirtti.

Bülent Uygun ile prensipte anlaşmaya vardıklarını aktaran Şanlıkan, son olarak Hes Kablo Kayserispor'da görev alan teknik adamla, Denizli'ye gelmesinin ardından sözleşme imzalamayı planladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA