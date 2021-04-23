Denizlispor Sivasspor maçında Göçek düdük çalacak
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Denizlispor Sivasspor maçında Göçek düdük çalacak

Denizlispor Sivasspor maçında Göçek düdük çalacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 37. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'in 37. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Denizlispor'un Sivasspor'u konuk edeceği maçı Hüseyin Göçek düdük çalacak.

Yukatel Denizlispor'un 24 Nisan Cumartesi günü saat 20.30'da Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynayacağı DG Sivasspor karşılaşmasının hakemleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Yukatel Denizlispor - DG Sivasspor maçını Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcılık görevlerini Alpaslan Dedeş ve Candaş Elbil üstlenirken, karşılaşmanın 4. hakemi Emre Malok olacak. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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