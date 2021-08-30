Denizlispor, savunma oyuncusu Hakan Çinemre'yi transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, savunma oyuncusu Hakan Çinemre ile anlaştı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, savunma oyuncusu Hakan Çinemre ile anlaştı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Adanaspor forması giyen 27 yaşındaki Hakan Çinemre ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Kulüp başkanı Mehmet Uz'un da katıldığı törenle Hakan Çinemre ile tesislerde sözleşme imzalandığının kaydedildiği paylaşımda, "Hakan Çinemre'ye 'Hoş geldin' diyor, yeşil-siyah formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu