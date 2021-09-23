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Denizlispor, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı

İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin - Haberler | Spor

- Denizlispor, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı Denizlispor, TFF 1. Lig'in 7. haftasında konuk edeceği Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı.

- Denizlispor, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı

DENİZLİ - Denizlispor, TFF 1. Lig'in 7. haftasında konuk edeceği Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı.

Denizlispor, Samsunspor maçı hazırlıklarına start verdi. Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki antrenman hareketleri ile başladı. Ardından pas çalışmaları ve çift kale maç ile devam etti. Sakatlığı bulunan Erdal Akdarı ise idmanda yer almadı.

Denizlispor, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı

Denizlispor, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı

Denizlispor, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı

Denizlispor, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı
İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin - Spor Haberleri
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