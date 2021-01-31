Denizlispor, sahasında Göztepe'yi 2-1 yenmeyi başardı

Süper Lig'in 22. haftasında Denizlispor, evinde Göztepe'yi 2-1 mağlup etti ve 7 maç sonra kazandı. Futbolcular, atılan gollerde sabah saatlerinde babası vefat eden Hakan Kutlu'ya koştu.

Süper Lig'in 22. haftasında Denizlispor evinde Göztepe ile karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi Denizlispor 2-1'lik skorla kazandı.

Denizlispor'a galibiyeti getiren goller, 42. dakikada Recep Niyaz ve 79. dakikada Mesanovic'ten geldi. Göztepe'nin tek syısını ise 69. dakikada Mihojevic kaydetti.

Bu sonucun ardından 7 maçlık galibiyet hasretini noktalayan Denizlispor puanını 17 yaparken, Son 5 maçta 3. kez sahadan yenik ayrılan Göztepe 25 puanda kaldı.

Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe evinde Yeni Malatyaspor'u konuk edecek, Denizlispor ise deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

TÜM GOLLER HAKAN KUTLU'YA HEDİYE

Denizlispor'da yeni teknik direktör, Hakan Kutlu, sabah saatlerinde babasını kaybetti. Yeşil-siyahlı takımda atılan gollerde oyuncular yeni hocalarına koşarak sevinçlerini yaşadı.

İZMİR TAKIMLARINA YENİLMİYOR

Denizlispor, Süper Lig tarihinde İzmir takımlarını konuk ettiği 16 maçın hiçbirini kaybetmedi (10 galibiyet 6 beraberlik).

ANTALYASPOR SON NEFESTE GÜLDÜ

Günün bir diğer maçında Gençlerbirliği ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Antalyaspor 1-0'lık skorla kazandı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü 87. dakikada Sidney Sam attı.

Deplasmanda oynadığı son 4 maçta gol yemeyen ve 2. galibiyetini alan Antalyaspor, bu alanda kulüp tarihinin en uzun serisini yakaladı. Ersun Yanal ise Gençlerbirliği'ne rakip olduğu son 15 maçta sadece 1 kez yenildi ve 10. galibiyetini aldı.

Bu sonucun ardından Antalyaspor, puanını 29'a yükseltti. Gençlerbirliği ise üst üste 5. maçını kaybetti ve 19 puanda kaldı.

Antalyaspor, bir sonraki lig maçında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Gençlerbirliği ise Konyaspor'a konuk olacak.