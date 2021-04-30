Denizlispor Rizespor maçında Göçek düdük çalacak

Süper Lig'in 39. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'in 39. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Denizlispor'un Çaykur Rizespor'u konuk edeceği maçı Hüseyin Göçek yöneteceği açıklandı.

Denizlispor'un 2 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynayacağı Rizespor karşılaşmasının hakemleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre; "Yukatel Denizlispor - Çaykur Rizespor maçını Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcılık görevlerini Mehmet Cem Hanoğlu ve Bahtiyar Birinci üstlenirken, karşılaşmanın 4. hakemi Çağdaş Altay olacak." - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı