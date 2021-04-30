Denizlispor Rizespor maçında Göçek düdük çalacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizlispor Rizespor maçında Göçek düdük çalacak

Denizlispor Rizespor maçında Göçek düdük çalacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 39. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'in 39. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Denizlispor'un Çaykur Rizespor'u konuk edeceği maçı Hüseyin Göçek yöneteceği açıklandı.

Denizlispor'un 2 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynayacağı Rizespor karşılaşmasının hakemleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre; "Yukatel Denizlispor - Çaykur Rizespor maçını Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcılık görevlerini Mehmet Cem Hanoğlu ve Bahtiyar Birinci üstlenirken, karşılaşmanın 4. hakemi Çağdaş Altay olacak." - DENİZLİ

Denizlispor Rizespor maçında Göçek düdük çalacak
Denizlispor Rizespor maçında Göçek düdük çalacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Siyah-Beyazlılar, Rize deplasmanında 3-2 kazanarak liderliğini perçinledi
Siyah-Beyazlılar, Rize deplasmanında 3-2 kazanarak liderliğini perçinledi
9 golün atıldığı ve bir kırmızı kartın çıktığı Kayseri-Denizli maçında gülen taraf ev sahibi oldu
9 golün atıldığı ve bir kırmızı kartın çıktığı Kayseri-Denizli maçında gülen taraf ev sahibi oldu
Şampiyonluk yarışındaki en kritik maç olan Galatasaray-Beşiktaş derbisi, 8 Mayıs Cumartesi günü oynanacak
Şampiyonluk yarışındaki en kritik maç olan Galatasaray-Beşiktaş derbisi, 8 Mayıs Cumartesi günü oynanacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Engin Altay Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Serdar Ortaç Hakan Sabancı Nesrin Cavadzade
Spor Cenk Tosun Rıza Kayaalp Ünal Karaman Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Denizlispor Rizespor maçında Göçek düdük çalacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 13:31:32. #1.14#

title