Denizlispor kalecisi Abdülkadir'i futbolu bırakmaktan antrenörü döndürdü

ZİRAAT Türkiye Kupası 5'inci Tur maçında Galatasaray'ı eleyerek dikkatleri üzerine çeken Altaş Denizlispor'a turu getiren 21 yaşındaki kalecisi Abdülkadir Sünger'in 4 yıl önce trafik kazası geçirdiği ve futbolu bırakmaya karar verdiği öğrenildi. Genç kaleciyi antrenörlerin ikna ettiği ve dönemin teknik direktörü Yücel İldiz'in keşfederek A takım kadrosuna aldığı belirtildi. Galatasaray karşısında yaptığı kurtarışlar, seri penaltılarda gole çevirdiği atış ve kurtardığı penaltıyla Denizlispor'a turu getiren kaleci Abdülkadir'in 2017 yılında trafik kazası geçirdiği öğrenildi.

Denizlispor'un U19 takımındayken antrenmanlara kullandığı elektrikli bisikletle gidip gelen Abdülkadir Sünger, bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kalecinin sol ayağında ciddi yaralanma oldu. Bir süre hastanede tedavisi yapılan ve ameliyat geçiren Abdülkadir'in bu dönemde futbolu bırakmaya karar verdiği ortaya çıktı. Sünger'i kaleci antrenörü Remzi Özdemir futbola dönmeyi tekrar ikna etti. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi fizyoterapistlerinin özel bir tedavi uyguladığı futbolcu aynı yıl sezonun ikinci yarısına yetiştirildi.

Kadrodaki eksiklere rağmen sahaya çıkan ilk 11 ile oyuna sonradan giren oyuncuların performansının takdire şayan olduğunu vurgulayan Akcan, "Uzatmalarda sahaya alacak yedek oyuncumuz bile yoktu. İşin gerçeği ligde kötü günler yaşıyoruz. Bu takım büyük bir olasılıkla devre arasında transfer de yapamayacak. Mali ve sportif başarı açısından zor günler geçirdiğimiz gerçek. Lig maçlarında birçok oyuncumuzun performansını yetersiz buluyorduk. Galatasaray karşısına kupada tur atlamak, takımdaki inancı arttırıp, mutlaka sinerji yaratacaktır. Taraftarımızdan rica ediyorum. Ligin ikinci yarısında takımlarının itici gücü olsunlar. Bu itici güce ihtiyacımız var" diye konuştu.