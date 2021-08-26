Denizlispor kabuk değiştirdi
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Denizlispor kabuk değiştirdi

Denizlispor kabuk değiştirdi
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de Süper Lig'den düşen kadrosu dağıldıktan sonra sezona altyapı ağırlıklı takımla başlayıp ilk 2 maçını kaybeden Denizlispor, yasağı kaldırmasının ardından üst üste hamlelerle vitrinini yeniledi.

TFF 1'inci Lig'de Süper Lig'den düşen kadrosu dağıldıktan sonra sezona altyapı ağırlıklı takımla başlayıp ilk 2 maçını kaybeden Denizlispor, yasağı kaldırmasının ardından üst üste hamlelerle vitrinini yeniledi. Yeşil-siyahlı ekip, 1 hafta içinde 13 önemli transfer yapıp kadrosunu güçlendirdi. Transferde daha önce aynı ligde şampiyonluk yaşadığı ve Süper Lig'de yer aldığı dönemden kulübü, camiayı, şehri tanıyan isimleri de seçen Denizli, Polonyalı kaleci Adam Stackhowiak, Nijeryalı orta saha Ogenyi Onazi, Adana Demirspor'dan Faslı orta saha İsmail Aissati ve Ümraniyespor'dan sol bek Gökhan Süzen'i yuvaya döndürdü. 

Denizlispor, Ümraniyespor merkez orta saha Okan Derici, Samsunspor'dan sol kanat Brahim Darri, Eskişehirspor'dan stoper Erdal Akdari, BŞB Erzurumspor'dan Fransız defans oyuncusu Leo Schwechlen, Adana Demirspor'dan orta saha oyuncusu Bünyamin Balat, Tuzlaspor'dan orta saha oyuncusu Muhammed Gönülaçar, Tarsus İdman Yurdu'ndan orta saha Asım Hamzaçebi ve Gençlerbirliği orta saha Mustafa Çeçenoğlu'nun yanı sıra Kayserispor'dan Galatasaray patentli forvet Muğdat Çelik'i aldı. Aylarca yönetim belirsizliği yaşayıp sıkıntılı dönemler geçirdikten sonra ligin başlamasına günler kala göreve gelen yönetimle transfer yasağını açan Denizli, iddialı transferlerle, "Yarışta ben de varım" dedi. Denizlispor'da hücum hattına takviye de bekleniyor.

 


- Denizli
Denizlispor kabuk değiştirdi
Denizlispor kabuk değiştirdi
Denizlispor kabuk değiştirdi
Denizlispor kabuk değiştirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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