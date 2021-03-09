Yukatel Denizlispor'da Gaziantep maçı hazırlıkları başladı

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 30. haftasında 14 Mart Pazar günü Gaziantep'e konuk olacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-siyahlı futbolcular, 2 günlük iznin ardından Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde antrenman yaptı.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan ve yaklaşık 1,5 saat süren idman, aerobik koşu çalışmaları ve pas oyunlarıyla devam etti. Antrenman dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Radoslaw Murawski ve Muris Mesanovic, Gaziantep karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sakatlanan ve yapılan kontrollerde sol kasığında yırtık tespit edilen Fabiano Leismann, gerçekleştirilen antrenmana katılmadı. Savunma oyuncusunun Gaziantep maçında forma giyemeyeceği açıklandı.

Gaziantep Futbol Kulübü ile Yukatel Denizlispor karşılaşması, 14 Mart Pazar günü saat 16.00'da Kalyon Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu