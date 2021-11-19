Denizlispor Diadora ile sponsorluk anlaşması imzaladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizlispor Diadora ile sponsorluk anlaşması imzaladı

AA / Çağatay İğci - Haberler | Spor
Denizlispor Diadora ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor, Diadora markası ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor, Diadora markası ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Diadora ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Denizlispor, sezonun geri kalan kısmında bu firmanın ürettiği formalar ile mücadele edecek.

Antrenman ürünleri, kamp eşofmanları, forma ve diğer ürünlerle Denizlispor'a destek verileceği belirtilen açıklamada, Diadora'nın özel üreteceği malzemeler ile mağaza gelirlerinin arttırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

AA / Çağatay İğci - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title