Denizlispor Diadora ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor, Diadora markası ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Diadora ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Denizlispor, sezonun geri kalan kısmında bu firmanın ürettiği formalar ile mücadele edecek.

Antrenman ürünleri, kamp eşofmanları, forma ve diğer ürünlerle Denizlispor'a destek verileceği belirtilen açıklamada, Diadora'nın özel üreteceği malzemeler ile mağaza gelirlerinin arttırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

AA / Çağatay İğci - Spor Haberleri

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