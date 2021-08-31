Denizlispor'dan orta sahaya takviye

DENİZLİ (İHA) – TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, son olarak Altay forması giyen İlhan Depe'yi renklerine bağladı.

DENİZLİ (İHA) – TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, son olarak Altay forması giyen İlhan Depe'yi renklerine bağladı.

Transfer yasağının kalkmasıyla birlikte ardı ardında imzalar attıran Denizlispor Kulübü, son olarak Altay forması giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu İlhan Depe ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, kendisini yeşil siyahlı renklere bağlayan imzayı atan İlhan Depe'ye "Denizlispor'a hoş geldin" diyerek başarılar temenni etti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı