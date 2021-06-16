Denizlispor'da yine başkan adayı çıkmadı
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Denizlispor'da yine başkan adayı çıkmadı

Denizlispor'da yine başkan adayı çıkmadı
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Spor

Yukatel Denizlispor'un olağan seçimli genel kurulunda başkan adayı çıkmadı.

Yukatel Denizlispor'un olağan seçimli genel kurulunda başkan adayı çıkmadı. Yeşil-siyahlı ekipte mevcut yönetim göreve devam edecek. 

Denizlispor Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültur Merkezi'nde yapıldı. Divan üyelerinin seçilmesinin ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Ardından başkan Ali Çetin kürsüye gelerek üyelere konuşma yaptı. Çetin kulübün mevcut borcunun 89 milyon lira olduğunu açıkladı.

Kongrede yönetim ve denetim kurulu raporları okunup onaylandı. Yeşil-siyahlı ekipte daha önce 4 Haziran'da yapılması planlanan çoğunluk sağlanamadığı için 16 Haziran'a ertelenen kongrede yine aday çıkmadı. Kongre seçim yapılamadan tamamlandı. Divan heyeti, başkanlık için adaylığını açıklayan kimse olmaması nedeniyle kongreyi sonlandırdı.

Olağan genel kurulun sona ermesinin ardından mevcut yönetimin göreve devam edeceği belirtildi. Mevcut yönetimin bir kez daha olağanüstü kongre kararı alabileceği ya da valinin kulübe kayyum atayabileceği ifade edildi.

Denizlispor'da yine başkan adayı çıkmadı
Denizlispor'da yine başkan adayı çıkmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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