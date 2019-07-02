Denizlispor'da yeni sezon hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, hazırlıklarına başladı.

Yeşil-siyahlılar, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde yeni sezon öncesi top başı yaptı.

Antrenman öncesi gazetecilere açıklamada yapan Yücel İldiz, yeni sezonun Denizli'ye ve spor camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Süper Lig'de ellerinden gelen gayreti göstereceklerini vurgulayan İldiz, "Futbolcularla konuştum. Onlara ligde iyi şeyler yapmak istediğimi söyledim." ifadelerini kullandı.

Koşu ve ısınma çalışmalarının ardından futbolcular idmanı tamamladı.

Öte yandan, futbolcular ve teknik heyet özel bir hastanede sağlık kontrollerinden geçirildi.

Yeşil-siyahlı ekip, 5 Temmuz Cuma günü Afyonkarahisar'da kampa girecek.

Kaynak: AA