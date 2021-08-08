Denizlispor'da orta sahaya ilk aday Aissati
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizlispor'da orta sahaya ilk aday Aissati

Denizlispor'da orta sahaya ilk aday Aissati
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de transfer yasağını kaldırmak için çalışmalarını sürdüren Denizlispor, orta sahaya mevkisi için İsmail Aissati'yi gündemine aldı.

TFF 1'inci Lig'de transfer yasağını kaldırmak için çalışmalarını sürdüren Denizlispor, orta sahaya mevkisi için İsmail Aissati'yi gündemine aldı. Transfer tahtasını hafta içinde kaldırmayı planlayan Ege ekibi, eski futbolcusunu yeniden kadrosuna katmayı planlıyor. Yeşil-siyahlı ekipte 3 sezon forma giyen, geçen sezon devre arasında sözleşmesini feshederek Adana Demirspor'un yolunu tutan Faslı orta saha oyuncusunun yeniden Denizlispor'da oynamaya sıcak baktığı belirtildi. 

Öte yandan ligin ilk haftasında 14 Ağustos Cumartesi günü Royal Hastanesi Bandırmaspor'u konuk edecek Denizlispor'da hazırlıkları sürüyor. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde altyapı oyuncularının ağırlıkta olduğu bir kadroyla çalışmalarına devam eden Denizlispor'da Başkan Mehmet Uz ve yönetim kurulu üyeleri yaklaşık 15 milyon liralık borcu hafta içerisinde ödeyerek transfer yasağını kaldırmak istiyor.


Denizlispor'da orta sahaya ilk aday Aissati
Denizlispor'da orta sahaya ilk aday Aissati

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Varank Mehmet Özhaseki Bekir Pakdemirli
Magazin Onur Akay Tuğba Özay Şahan Gökbakar İbrahim Tatlıses
Spor Hakan Reçber Alex Teixeira Valentin Rosier Oğulcan Çağlayan Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Denizlispor'da orta sahaya ilk aday Aissati - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 13:36:12. #1.15#

title