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Denizlispor'da Mehmet Uz yeniden başkan

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Denizlispor'da Mehmet Uz yeniden başkan

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'un yapılan olağanüstü genel kurulunda mevcut Başkan Mehmet Uz güven tazeledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'un yapılan olağanüstü genel kurulunda mevcut Başkan Mehmet Uz güven tazeledi.

Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde yer alan Mehmet Gazi Salonu'nda gerçekleşen kongreye tek liste ile giren Mehmet Uz bir kez daha başkan seçildi. Başkan Mehmet Uz, 3 Ağustos'ta gerçekleştirilen kongrede başkanlığa seçilmiş, kısa bir süre içinde 19 transfer yaparak takımı baştan kurmuştu. Yönetim listesini yenilemek amacıyla yeniden kongre kararı alan Mehmet Uz, delegelerin tamamının oyunu alarak yeniden başkan seçildi.

Başkan Mehmet Uz'un yönetim listesinde şu isimler bulunuyor :

Ali İnceören, Ali Yörümez, Ahmet Aşıkoğlu, Derviş Gedik, Ersen Kaplan Ferhat Yıldırım, Hasan Yıldırım, Hikmet Olgun, Hüseyin Eren, İsmail Kartal, İsmet Kaya, İzzet Çağlar Altunbaş, Mehmet Teke, Necip İrdem, Nedim Demirkan, Ömer Tuncer, Recep Dayı, Refik Kapan, Seyit Berber, Taner Atilla. - DENİZLİ

Denizlispor'da Mehmet Uz yeniden başkan

Denizlispor'da Mehmet Uz yeniden başkan

Denizlispor'da Mehmet Uz yeniden başkan

Denizlispor'da Mehmet Uz yeniden başkan

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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