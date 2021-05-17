Denizlispor'da kongre öncesi hareketlilik var
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Denizlispor'da kongre öncesi hareketlilik var

Denizlispor'da kongre öncesi hareketlilik var
Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT - Haberler | Spor

Süper Lig'de 2 sezon mücadele ettikten sonra bu sezon küme düşen Yukatel Denizlispor'da gözler genel kurula çevrildi.

Süper Lig'de 2 sezon mücadele ettikten sonra bu sezon küme düşen Yukatel Denizlispor'da gözler genel kurula çevrildi. Yeşil-siyahlılarda mevcut Başkan Ali Çetin 31 Mayıs'ta gerçekleştirilecek kongrede aday olmayacağını açıklarken, eski başkanlardan Süleyman Urkay ile Mustafa Üstek'in başkanlık için adı geçmeye başladı.

Süleyman Urkay'ın liste hazırlığına başladığı ve adaylığını önümüzdeki günlerde resmen açıklayacağı bildirildi. Eski milli futbolculardan Bahtiyar Yorulmaz ise başkanlık için aday olacağını açıklamıştı. Yeni sezonda TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek Ege ekibinde Başkan Ali Çetin yaptığı basın toplantısında kulübün 85 milyon TL borcu olduğunu açıklamıştı. Denizlispor'da kongre sonrasında yeni sezon için kadro çalışmaları başlayacak. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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