Denizlispor'da imzalar sürüyor
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Denizlispor'da imzalar sürüyor

Denizlispor'da imzalar sürüyor
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor, son olarak Tarsus İdman Yurdu forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Asım Hamzaçebi ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor, son olarak Tarsus İdman Yurdu forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Asım Hamzaçebi ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon TFF 2'nci Lig ekiplerinden Tarsus'ta 21 maçta oynayan genç futbolcu, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen törende kendisini 4 yıllığına yeşil-siyahlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı.


- Denizli
Denizlispor'da imzalar sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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