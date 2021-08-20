Denizlispor'da Gökhan Süzen de takıma döndü

TFF 1'inci Lig'de transfer yasağını kaldırdıktan sonra dağılan kadrosunu üst üste imzalarla güçlendirmeye çalışan Denizlispor, Ümraniyespor'dan eski oyuncusu Gökhan Süzen'i kadrosuna kattı.

TFF 1'inci Lig'de transfer yasağını kaldırdıktan sonra dağılan kadrosunu üst üste imzalarla güçlendirmeye çalışan Denizlispor , Ümraniyespor'dan eski oyuncusu Gökhan Süzen 'i kadrosuna kattı. Geçen sezon Ümraniye'de 30 maça çıkıp; 4 gol atan, 34 yaşındaki tecrübeli sol bek, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen törenle 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Transferde eski oyuncularına yönelen Denizlispor'da Gökhan, daha önce 2018-19 sezonunda takımda görev almış ve 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşamıştı. Yeşil-siyahlılar, transferde eski oyuncuları Adam Stackhowiak ve Ogenyi Onazi ile de sözleşme imzalamıştı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat