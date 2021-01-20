Denizlispor'da Diskerud'tan imza
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Denizlispor'da Diskerud'tan imza

20.01.2021 17:44 | Son Güncelleme: 20.01.2021 17:48
Denizlispor'da Diskerud'tan imza

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor ara transfer döneminde ikinci takviyesini gerçekleştirdi.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor ara transfer döneminde ikinci takviyesini gerçekleştirdi. İlk olarak Iraklı orta saha Ahmed Yasin'i resmen kadrosuna dahil eden yeşil-siyahlılar, Mikkel Diskerud'u da kadrosuna kattı. Son olarak İsveç'in Helsinborg takımında forma giyen 30 yaşındaki Norveç asıllı ABD'li orta saha oyuncusuyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Kariyerine Stabaek Fotball'da başlayan deneyimli oyuncu, Gent, Rosenborg, Göteborg, Manchester City U23, Ulsan Hyundai gibi takımlarda forma giydi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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