Denizlispor'da 2 transfer birden
Spor Toto Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor, Kolombiyalı forvet oyuncusu Estupinan ve Faslı sol bek Bergdich'i kadrosuna kattı.
Spor Toto Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor, Kolombiyalı forvet oyuncusu Estupinan ve Faslı sol bek Bergdich'i kadrosuna kattı.
Denizlispor, Portekiz Ligi ekiplerinden Vitoria Guimaraes'in 22 yaşındaki Kolombiyalı forvet oyuncusu Oscar Estupinan ve Belenenses'de forma giyen 30 yaşındaki sol bek oyuncusu Zakarya Bergdich'i kente getirdi.
Ege temsilcisi, anlaşma sağladığı futbolcular için Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Yeşil siyahlı ekip Estupinan ile 1 yıllık kiralık, Bergdich ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Denizlispor'un yeni transferleri, imza töreninin ardından iç saha maçlarının oynanacağı Denizli Atatürk Stadı'nı inceledi.
Denizlispor, Portekiz Ligi ekiplerinden Vitoria Guimaraes'in 22 yaşındaki Kolombiyalı forvet oyuncusu Oscar Estupinan ve Belenenses'de forma giyen 30 yaşındaki sol bek oyuncusu Zakarya Bergdich'i kente getirdi.
Ege temsilcisi, anlaşma sağladığı futbolcular için Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Yeşil siyahlı ekip Estupinan ile 1 yıllık kiralık, Bergdich ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Denizlispor'un yeni transferleri, imza töreninin ardından iç saha maçlarının oynanacağı Denizli Atatürk Stadı'nı inceledi.
Kaynak: DHA
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