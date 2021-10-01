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Denizlispor çıkış peşinde

Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Spor
Denizlispor çıkış peşinde

TFF 1'inci Lig'de öne geçtiği son iki maçtan puansız ayrılan Denizlispor, Boluspor maçıyla birlikte yükselişe geçmek istiyor.

TFF 1'inci Lig'de öne geçtiği son iki maçtan puansız ayrılan Denizlispor, Boluspor maçıyla birlikte yükselişe geçmek istiyor.

Ligde topladığı 6 puanla 16'ıncı sırada yer alan Denizlispor, pazar günü rakibini deplasmanda yenmeyi hedefliyor. Altınordu ve Samsunspor karşılaşmalarında öne geçmesine rağmen sahadan yenik ayrılan yeşil-siyahlı ekip, kötü sonuçların ardından oluşan kara bulutları dağıtmak istiyor.

Transfer yasağını sezon başladıktan sonra kaldırıp, 19 yeni takviyeyle takımı geç toplayabilen Denizlispor'da Teknik Direktörü Serhat Gülpınar, takımın fiziksel durumunu üst seviyelere taşımak için çalıştıklarını belirtti. Milli maç arasından sonra daha güçlü bir takım olacaklarını ve istenilen seviyeye geleceklerini kaydeden Gülpınar, Boluspor deplasmanından iyi bir skorla dönmeyi hedeflediklerini aktardı.

ÖZER MÜJDESİ

Denizlispor'da sakatlığı nedeniyle Samsunspor maçında görev yapamayan Özer Özdemir'in tedavisi sona erdi. Sakatlığını atlatan genç sağ bek, Boluspor maçıyla birlikte formasına kavuşacak. Özer Özdemir'in teknik direktör Serhat Gülpınar'ın görev vermesi halinde maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.


- Denizli

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