Denizlispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına hazır

Süper Lig'in 35. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek Yukatel Denizlispor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 35. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek Yukatel Denizlispor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Hakan Kutlu yönetimindeki antrenmanda koşu ve ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman tam sahada yapılan taktik çalışma ile sona erdi.

Tedavileri devam eden Recep Niyaz, Ayman Ben Muhammed, Murawski ve Hüseyin Altıntaş, takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.

Karşılaşma öncesi Kovid-19 PCR testinden geçen yeşil-siyahlı ekipte, pozitif sonuca rastlanmadı.

Yeşil-siyahlılar, antrenmanın ardından Haluk Ulusoy Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Puan cetvelinin son iki sırasında yer alan iki takımın Denizli Atatürk Stadyumu'ndaki mücadelesi, yarın saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu