Denizlispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına hazır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizlispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına hazır

Denizlispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına hazır
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Spor

Süper Lig'in 35. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek Yukatel Denizlispor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe'de Diego Perotti'nin sezonu kapattığı bildirildi
Fenerbahçe'de Diego Perotti'nin sezonu kapattığı bildirildi

Süper Lig'in 35. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek Yukatel Denizlispor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Hakan Kutlu yönetimindeki antrenmanda koşu ve ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman tam sahada yapılan taktik çalışma ile sona erdi.

Tedavileri devam eden Recep Niyaz, Ayman Ben Muhammed, Murawski ve Hüseyin Altıntaş, takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.

Karşılaşma öncesi Kovid-19 PCR testinden geçen yeşil-siyahlı ekipte, pozitif sonuca rastlanmadı.

Yeşil-siyahlılar, antrenmanın ardından Haluk Ulusoy Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Puan cetvelinin son iki sırasında yer alan iki takımın Denizli Atatürk Stadyumu'ndaki mücadelesi, yarın saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Nikos Dendias Devlet Bahçeli Antony Blinken
Magazin Müjde Ar Müge Anlı Mehtap Ar Nur Sürer
Spor Ali Koç Arda Turan Ryan Babel Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Denizlispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına hazır - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 17:41:30. #1.16#

title