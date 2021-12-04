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Denizlispor, Bursaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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Denizlispor, Bursaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto 1.Ligin 15. haftasında yarın Bursaspor'u konuk edecek olan Denizlispor hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto 1.Ligin 15. haftasında yarın Bursaspor'u konuk edecek olan Denizlispor hazırlıklarını tamamladı.

Denizlispor, Bursaspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Fatih Tekke nezaretinde yaptığı son antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa giren yeşil siyahlı ekipte, kart cezalısı olan Ömer Şişmanoğlu ve Muhammed Gönülaçar'ın yanı sıra sakat olan Muğdat Çelik Muhammed Eren Kıryolcu ve Veton Tusha Bursaspor maçında forma giyemeyecek. - DENİZLİ

Denizlispor, Bursaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Denizlispor, Bursaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Denizlispor, Bursaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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