Denizlispor, Bandırmaspor maçının hazırlıklarına devam etti
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Denizlispor, Bandırmaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Denizlispor, Bandırmaspor maçının hazırlıklarına devam etti
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, 14 Ağustos Cumartesi günü Royal Hastanesi Bandırmaspor ile yapacağı ilk hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü.

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, 14 Ağustos Cumartesi günü Royal Hastanesi Bandırmaspor ile yapacağı ilk hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-siyahlı futbolcular, yeni sezon öncesi bu sabah sağlık kontrolünden geçti.

Antrenör Veli Acar yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde çalışmalarına devam eden yeşil-siyahlı oyuncular, ısınma ve koşunun ardından taktik çalıştı.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan antrenör Veli Acar, çoğu 19 yaş altı genç kadro ile çalışmalarını 1 aya yakın zamandır sürdürdüklerini belirtti.

Oyuncularının hepsinden umutlu olduğunu ifade eden Acar, "Gençler için kendilerini gösterebilme adına önemli. Şehir için önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Onların da heyecanı var. Cumartesi günü sahaya çıktıklarında çocukların ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını düşünüyorum. Şu an çok istekli ve arzulular. Tabii çoğu Denizlispor forması altında A takımla ilk maçlarını oynayacaklar." diye konuştu.

Futbolculardan Muhammet Özkal da yeni sezonun hayırlı olmasını dilediği konuşmasında, "Geçen sezon hem maddi hem de manevi anlamda şanssızlıklar yaşadık. Bu yıl her şeyi tam tersine çevirerek Denizlispor'u tekrar layık olduğu yere çıkartmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Takımda genç arkadaşları olduğunu aktaran Özkal, "İnşallah transfer yasağı da kalkınca, yapılacak transferlerle daha güzel bir takım haline geleceğiz ama kalkmasa da genç arkadaşlarımızla beraber bir şeyler yapmaya çalışacağız. Onlar için de bu bir fırsat. Taraftarlarımız, genç kardeşlerimizin hepsinin sahada varını yoğunu ortaya koyacağından emin olsun." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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