Denizlispor arayışta

Spor Toto 1'inci Lig'de haftalardır düşme hattında yer alıp teknik direktör Fatih Tekke'yle yollarını ayıran Altaş Denizlispor, yine teknik adam arıyor.

Sezona transfer yasağı nedeniyle altyapı ağırlıklı kadroyla, antrenör Veli Acar yönetiminde başlayan Denizlispor, Bandırmaspor'a mağlup olunan ilk hafta sonrası yasağı açıp teknik direktörlük görevine Serhat Gülpınar'ı getirdi. Gülpınar'la yollar, takım 10 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyetle düşme hattına yaklaşınca ayrıldı. Genç teknik adam yerine göreve getirilen Türk futbolunun eski yıldızlarından Fatih Tekke de kötü gidişe çare olamadı. Kulüpte ikinci kez göreve gelen Tekke yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı eleyip son 16 turuna kalmasına rağmen ligde 10 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Denizlispor, düşme hattına demir attı.

Denizlispor'da Gabon Milli Takımı'yla Afrika Uluslar Kupası'na katılın haftalardır kulüpten uzak olan Kevin Mayi geri dönüyor. Gabon, kupada son 16 turunda penaltılarda elendi. Denizlispor'dan kupaya katılan Kevin Mayi, organizasyonda Gabon'un Arsenal'in yıldızı Aubameyang ve geçen sezon Süper Lig'in gol kralı Aaron Boupendza'ın yer aldığı kadrosunda sadece bir maçta 2 dakika forma giyebildi. Mayi kısa bir süre izin yaptıktan sonra Denizli'ye dönecek.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri