Denizlispor: 2 Altay Spor Kulübü: 3
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Denizlispor: 2 Altay Spor Kulübü: 3

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Denizlispor: 2 Altay Spor Kulübü: 3

Yukatel Denizlispor, evinde Altay Spor Kulübü ile karşılaştığı hazırlık maçında 3-2 mağlup oldu.

Yukatel Denizlispor, evinde Altay Spor Kulübü ile karşılaştığı hazırlık maçında 3-2 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

27. Dakikada yeşil siyahlı oyuncu Muris Mesanovic kullandığı penaltı vuruşunda top kalecinin üzerine giderek top ağlarla buluştu. Denizlispor 1-0 öne geçti.

37. Dakikada Altay hücuma geçerek Kazım Karataş top ile hızla ilerleyerek vurduğu sert vuruş ile top kaleyle buluştu. Altay hazırlık maçında beraberliği yakaladı.

62. Dakikada hızla ilerleyen Denizlispor oyuncularından Muris Mesanovic takımını 2-1 öne geçirdi.

75. Dakikada Kazımcan Karataş ikinci kez yaptığı atakların ardından kazandığı pozisyonda topu kaleyle buluşturdu.

85. Dakikada defansta yere düşerek penaltı kazanan Altay oyuncularından Ziya Alkurt kullandığı vuruş ile yeşil siyahlı kaleci Pantılımon topu kaçırması sonucunda Altay 3-2 öne geçti.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Emre Kargın xx, Baran Eraslan xx, Hüseyin Aylak xx,

Denizlispor: Hüseyin xx, Fabıano xx, Mustafa xx, Oğuz xx, Sakıb xx, Kubilay xx, Bakalorz xx, Hasan xx, Dossevı xx, Ali Yavuz xx, Mesanovıc xx,

Yedekler: Pantılımon, Abdulkadir, Muhammet, Özer, Uslu, Sagal, Murawskı, Rodallega,

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Altay Spor Kulübü: Adam Stachowiak xx, Rıdvan xx, İbrahim xx, Lokman xx, Karayel xx, Yekta xx, Thıam xx, İlhan xx, Ziya xx, Kappel xx, Karataş xx,

Yedekler: Ozan Evrim, Erdoğan, Abdullah, Berkay, Çağlar,

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Goller: Muris Mesanovic (dk. 27) (dk. 62) (Denizlispor), Kazımcan Karataş (dk. 37) (dk. 75), Ziya Alkurt (dk. 85) (Altay Spor Kulübü)

Sarı kartlar: Sakıp Aytaç, Hasan Ayaroğlu, (Denizlispor), Khaly Iyane Thıam (Altay Spor Kulübü) - DENİZLİ

Denizlispor: 2 Altay Spor Kulübü: 3
Denizlispor: 2 Altay Spor Kulübü: 3
Denizlispor: 2 Altay Spor Kulübü: 3
Denizlispor: 2 Altay Spor Kulübü: 3
Denizlispor: 2 Altay Spor Kulübü: 3
Denizlispor: 2 Altay Spor Kulübü: 3
Denizlispor: 2 Altay Spor Kulübü: 3
Denizlispor: 2 Altay Spor Kulübü: 3
Denizlispor: 2 Altay Spor Kulübü: 3
Denizlispor: 2 Altay Spor Kulübü: 3
Denizlispor: 2 Altay Spor Kulübü: 3
Denizlispor: 2 Altay Spor Kulübü: 3
Denizlispor: 2 Altay Spor Kulübü: 3
Denizlispor: 2 Altay Spor Kulübü: 3
Denizlispor: 2 Altay Spor Kulübü: 3
Denizlispor: 2 Altay Spor Kulübü: 3
Denizlispor: 2 Altay Spor Kulübü: 3
Denizlispor: 2 Altay Spor Kulübü: 3
Denizlispor: 2 Altay Spor Kulübü: 3

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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