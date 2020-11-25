Denizli Ticaret Odası online paydaş çalıştayı düzenledi
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Denizli Ticaret Odası online paydaş çalıştayı düzenledi

25.11.2020 16:47 | Son Güncelleme: 25.11.2020 16:51
Denizli Ticaret Odası online paydaş çalıştayı düzenledi

Denizli Ticaret Odası (DTO), Denizli'de Teknik Tekstil Projesi için online paydaş çalıştayı düzenledi.

Denizli Ticaret Odası (DTO), Denizli'de Teknik Tekstil Projesi için online paydaş çalıştayı düzenledi. DTO, Avrupa Birliği'nden aldığı 5 milyon Euro ile tarihe geçerken, 166 firmayla analiz çalışması yaptı.

Denizli Ticaret Odası, Teknik Tekstil Projesi için online paydaş çalıştayı düzenledi. Toplamda 181 firma katılırken 166 firmayla analiz çalışması yapıldı. Pamukkale Üniversitesi'nin yanı sıra Almanya'dan uzman düzeyinde katılımın olduğu çalıştay büyük ilgi gördü. DTO Başkanı Uğur Erdoğan, 4 ay önce saha çalışmalarına başladıkları projelerinin teknoloji merkezi, kümelenme ve firma dönüşümüne destek sağlayacak hizmetlerin bir arada sunulmasıyla, teknik tekstil alanında tüm dünyada ilk ve tek olduğuna dikkat çekti. Erdoğan, "166 firmamızla analiz çalışması yaptık, aralarından 30 asıl 30 da yedek belirledik. Bugün de çalıştayımızda 181 firmamıza projemizde geldiğimiz noktayla son teknoloji uygulamalar ve yenilikleri paylaştık. Katılımın büyük olması, gösterilen ilgi bizi sevindirdi. Projemiz, sanayimizde çığır açacak, Denizli'mize çağ atlatacaktır" dedi.

"Denizli'nin imalat sanayinde teknik tekstil alanında kapasite oluşturarak destekleyeceğiz"

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Çalıştayın açış konuşmasını yapan DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm projelerinin teknoloji merkezi, kümelenme ve firma dönüşümüne destek sağlayacak hizmetlerin bir arada sunulmasıyla, teknik tekstil alanında tüm dünyada ilk ve tek olduğunu belirtti. Erdoğan, "Firmalarımızın altyapı olarak teknik tekstile dönüşüme ne kadar hazır olduklarını belirledik. Bugünkü online çalıştayımızın amacı ise, projemiz kapsamında kurulacak Denizli Teknik Tekstil Merkezimizin vereceği hizmetler ile sahip olduğu teknolojik altyapı hakkında, firmalarımızı bilgilendirmektir" diye konuştu.

"KOBİ'lerin söz sahibi olmadığı merkezler, yeterli ve etkin hizmet sunamazlar"

Denizli'ye projenin çağ atlatacağını belirten Erdoğan, "Henüz kuruluş aşamasındaki merkezimizin nasıl şekillendirileceği konusunda, paydaşlarımız olan siz KOBİ'lerimizin de görüş ve önerilerini de alacağız. KOBİ'lerin söz sahibi olmadığı merkezler, yeterli ve etkin hizmet sunamazlar. Biz de buradan hareketle bu çalıştayı düzenledik. Takım Liderimiz Sayın Merino, bu konuda Avrupa'daki en iyi uzmanlardan biri. Önemli bilgiler verecektir. Bugün ve şimdiye kadar gösterilen ilgiden dolayı sizlere teşekkür ediyor, sanayimizde çığır açacak, Denizli'mize çağ atlatacak projemizin emektarı ekibimize de kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan sonra konuşmacılar, katılımcılara, uluslararası tekstil merkezleri ile teknik tekstil merkezlerinin teknoloji ve hizmetleri konularında, dünyadaki en iyi örnekleri anlattılar. Ayrıca, katılımcıları, DTO'nun Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi'ndeki paydaşlarıyla yaptığı geniş kapsamlı alan araştırmasının sonuçları ile kurulmakta olan Denizli Teknik Tekstil Merkezi'nin çalışma ve hizmetleri hakkında da bilgilendirdiler. - DENİZLİ

Denizli Ticaret Odası online paydaş çalıştayı düzenledi
Denizli Ticaret Odası online paydaş çalıştayı düzenledi
Denizli Ticaret Odası online paydaş çalıştayı düzenledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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