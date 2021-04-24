Denizli-Sivas maçı oynanırken sahaya inen beyaz güvercin, ikram edilen suyu içip stattan ayrıldı

Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Denizlispor-Sivasspor karşılaşmasında maç esnasında stadyumun üzerinde gezen beyaz güvercin yeşil sahaya indi ve yedek kulübesi tarafından bırakılan su kabından su içti. Davetsiz misafirin su ihtiyacını giderip sahadan ayrıldığı anlar sosyal medyada çok konuşuldu.