Denizli-Sivas maçı oynanırken sahaya inen beyaz güvercin, ikram edilen suyu içip stattan ayrıldı
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Denizli-Sivas maçı oynanırken sahaya inen beyaz güvercin, ikram edilen suyu içip stattan ayrıldı

Denizli-Sivas maçı oynanırken sahaya inen beyaz güvercin, ikram edilen suyu içip stattan ayrıldı
Haberler.com - Haberler | Spor

Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Denizlispor-Sivasspor karşılaşmasında maç esnasında stadyumun üzerinde gezen beyaz güvercin yeşil sahaya indi ve yedek kulübesi tarafından bırakılan su kabından su içti. Davetsiz misafirin su ihtiyacını giderip sahadan ayrıldığı anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Denizlispor-Sivasspor karşılaşmasında maç esnasında stadyumun üzerinde gezen beyaz güvercin yeşil sahaya indi ve yedek kulübesi tarafından bırakılan su kabından su içti.

Denizlispor Atatürk Stadyumunda oynanan Denizlispor, Sivasspor karşılaşması sırasında saha üzerinde uçan beyaz güvercin ilginç anlara sahne oldu. Zaman zaman alçaktan uçan güvercin, yeşil sahada yedek oyuncuların yanına indi. Oyuncuların bulunduğu kısımda bir süre bekleyen güvercine Denizlispor yedek kulübesinden su verildi. Bir süre çimlerin üzerinde suyunu içen güvercin ilk yarının ardından saha içerisine girerek yiyecek aradı. Beyaz güvercin, ardından saha üzerinde uçmaya devam etti.

Denizli-Sivas maçı oynanırken sahaya inen beyaz güvercin, su içip stattan ayrıldı
Denizli-Sivas maçı oynanırken sahaya inen beyaz güvercin, su içip stattan ayrıldı
Maç oynanırken sahaya inen beyaz güvercin su içip gitti
Maç oynanırken sahaya inen beyaz güvercin su içip gitti
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