Denizli, İhracatta Rekor Kırdı

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli ihracatının 2018 yılında 3 milyar 370 milyon dolar ile rekor kırdığını bildirdi.

Memişoğlu, yaptığı değerlendirmede, en fazla ihracat yapan 9'uncu il olan Denizli'nin önceki yıla göre yüzde 10,4 büyümeyle 3 milyar 370 milyon dolarlık ihracata imza attığını belirtti.

Bu rakamın bir rekor olduğunu ifade eden Memişoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"2019 yılında da ilimizin güçlü ihracat artışını sürdüreceği kanaatindeyiz. Yıl sonu için kendimize 3 milyar 750 milyon dolar hedef koyduk ve tüm ihracatçılarımızla bu sene de hedefimize emin adımlarla yürüyeceğiz. Birliğimizin kurulduğu günden bu yana ulaştığımız en yüksek değer olarak kaydedilen bu rakamın, hepimiz için ekstra motivasyon kaynağı olduğunu ifade edebiliriz.

2018 yılında 171 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. En çok ihracat yaptığımız ülke İngiltere olurken bunu Almanya, ABD, İtalya ve Fransa takip etti. İhracatımızda yüzde 54,2'lik payla tekstil ve konfeksiyon sektörü ilk sırada yer aldı."

Kaynak: AA