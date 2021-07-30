Denizli'deki Acıpayam Kanyonu'na giriş çıkışlar yasaklandı
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Denizli'deki Acıpayam Kanyonu'na giriş çıkışlar yasaklandı

Denizli'deki Acıpayam Kanyonu'na giriş çıkışlar yasaklandı
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'nin Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, ilçedeki kanyona giriş çıkışların yasakladığını bildirdi.

Denizli'nin Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, ilçedeki kanyona giriş çıkışların yasakladığını bildirdi.

Şevkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizde yaşanan orman yangınlarından dolayı Acıpayam Kanyonumuz ikinci bir emre kadar ziyarete kapatılmıştır. Çevrenizde şüpheli gördüğünüz yabancı kişi ve arabalara lütfen dikkat ediniz. " ifadelerini kullandı.

Acıpayam Kanyonu kentte son zamanlarda, vatandaşların çokça ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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