Denizli'de yapılacak 27 milyonluk yatırım için imzalar atıldı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizli'de yapılacak 27 milyonluk yatırım için imzalar atıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Denizli'de yapılacak 27 milyonluk yatırım için imzalar atıldı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Denizli İl Koordinatörlüğü 10. Çağrı Dönemi kapsamında Ağustos ayında başlayan sözleşme imzalama işlemlerinde bugüne kadar 26 milyon 890 Bin TL'lik yatırımı sözleşmeye bağladı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ( Tkdk ) Denizli İl Koordinatörlüğü 10. Çağrı Dönemi kapsamında Ağustos ayında başlayan sözleşme imzalama işlemlerinde bugüne kadar 26 milyon 890 Bin TL'lik yatırımı sözleşmeye bağladı.

Tarım - Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar başlığında yer alan söz konusu 11 projenin tamamlanması ile Denizli'ye 10 milyon 605 bin TL'lik hibe sağlanacak.

Yapılan sözleşmelerin imza töreninde konuşan TKDK İl Koordinatörü Şakir Çınar, "Devletimizin desteklerini milletimize aktarmak için gece gündüz çalışıyoruz. Söz konusu yatırımlar ile Denizli ekonomisine ve ülkemizin kalkınmasına önemli katkılar sağlıyoruz. 10. Çağrı döneminde Denizli İl Koordinatörlüğü olarak 76 proje aldık ve hızla bu projeleri değerlendirmeye devam ediyoruz. Değerlendirmesi biten ve Ankara tarafından onaylanan yatırım tutarı yaklaşık 27 milyon TL olan 11 projeyle Ağustos ayında imzaları attık ve yatırımlara başladık. İnşallah kazasız belasız bir yatırım dönemi geçirir ve bu tesislerin açılışını da beraberce yaparız" dedi.

10. Çağrı Döneminde kabul edilen projelerin 11 tanesi ile Ağustos ayında sözleşme imzalanarak yatırımlar başladı. - DENİZLİ

Denizli'de yapılacak 27 milyonluk yatırım için imzalar atıldı

Denizli'de yapılacak 27 milyonluk yatırım için imzalar atıldı

Denizli'de yapılacak 27 milyonluk yatırım için imzalar atıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Geçen yıl erkenden tükenen kavanoz kapakları bu yıl satıcının elinde kaldı

Geçen yıl erkenden tükenen kavanoz kapakları bu yıl satıcının elinde kaldı

 Fındığını satmak isteyen üreticiler, TMO önünde uzun kuyruklar oluşturdu

Fındığını satmak isteyen üreticiler, TMO önünde uzun kuyruklar oluşturdu

 6 bin lira maaşla çalışacak motokurye bulamıyorlar

6 bin lira maaşla çalışacak motokurye bulamıyorlar
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ertuğrul Gazi Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Beren Saat Deniz Akkaya Mehmet Erdem Serenay Sarıkaya
Spor Kemal Kılıçdaroğlu Rüya Tabirleri Marcao Burak Yılmaz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Mansur Yavaş Miralem Pjanic
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Denizli'de yapılacak 27 milyonluk yatırım için imzalar atıldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 10:06:17. #1.17#