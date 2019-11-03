Denizli'de trafik kazası: 5 yaralı
Denizli'nin Çivril ilçesindeki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Denizli'nin Çivril ilçesindeki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Serkan Ay yönetimindeki 20 BJP 70 plakalı otomobil, Yamanlar Mahallesi'nde emniyet şeridinde park halindeki Durmuş Yılmaz yönetimindeki 64 BF 738 plakalı araca çarptı.
Kazada araç içerisinde bulunan 5 kişi, hafif şekilde yaralandı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Çivril Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.