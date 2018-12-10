Denizli'de Fetö/pdy'nin İl Yapılanması Davası

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) il yapılanması ve finans kaynaklarına yönelik soruşturma kapsamında 16'sı tutuklu 146 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Denizli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince, Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonda görülen davanın duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve sanık yakınları katıldı.

Duruşmada, yoklamanın ardından geçen celseden bu yana mahkemeye gelen evrak ve belgeler okundu.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilen duruşmada, sanıklar ve avukatları suçlamaları kabul etmedi ve beraat talebinde bulundu.

Savunma ve taleplerin alınmasının ardından mahkeme heyeti duruşmaya bir süre ara verdi.

Ara kararını açıklayan heyet, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 7 Ocak 2019'a erteledi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY'nin il yapılanması ve finans ayağına yönelik soruşturma kapsamında 30'u firari 146 sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.