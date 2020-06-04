Denizli'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
04.06.2020 11:27 | Son Güncelleme: 04.06.2020 11:27
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre Saygın Bahar (27) yönetimindeki plakasız motosiklet, Babadağ yol ayrımında kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Ağır yaralanan Saygın Bahar kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Kaynak: AA