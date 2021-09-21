Denizli'de 23 bin 596 dekar alanda nar üretiliyor - Haberler Ekonomi
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Denizli'de 23 bin 596 dekar alanda nar üretiliyor

AA / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Ekonomi
Denizli'de 23 bin 596 dekar alanda nar üretiliyor

Denizli'de 23 bin 596 dekar alanda 44 bin 234 ton nar üretimi gerçekleştiriliyor.

Denizli'de 23 bin 596 dekar alanda 44 bin 234 ton nar üretimi gerçekleştiriliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde yapılan açıklamaya göre Denizli, nar üretimi bakımından Ege Bölgesi'nde ikinci, Türkiye'de 4. sırada yer alıyor.

Pamukkale ilçesinde nar hasadına başlandığı kaydedilirken, şöyle denildi:

"İlimizde 23 bin 596 dekar alanda nar yetiştiriciliği yapılmaktadır. Verime yatan nar bahçelerinden dekarda yaklaşık 3 ton olmak üzere 44 bin 234 ton ürün alınmaktadır. İlimizde nar yetiştiriciliği, iklim, arazi, toprak yapısına göre ağırlıklı olarak Pamukkale, Buldan, Güney ve Sarayköy ilçelerimizde yapılmaktadır. Mikroklimatik iklim nedeniyle özellikle Pamukkale ilçemizde yetişen Hicaz narının tat, renk, aroma, kalite ve kantitesinin yüksek olması, pestisit kalıntısı probleminin olmayışı bakımından ihracatçı firmaların tercih nedeni olmaktadır. Yetiştirilen narın birinci kalitede olanları ihracata, geri kalan kısmı sanayide meyve suyu olarak işlenmektedir."

Narların yüzde 70-80'inin başta AB ülkeleri olmak üzere Rusya ve Ukrayna'ya ihraç edildiği de belirtildi.

Denizli'de 23 bin 596 dekar alanda nar üretiliyor

Denizli'de 23 bin 596 dekar alanda nar üretiliyor

Denizli'de 23 bin 596 dekar alanda nar üretiliyor

Denizli'de 23 bin 596 dekar alanda nar üretiliyor

AA / Mustafa Değirmencioğlu - Ekonomi Haberleri
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Haber: Denizli'de 23 bin 596 dekar alanda nar üretiliyor - Haberler Ekonomi
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