Denizli'de 2020 yılında müze ve ören yerlerini 728 bin 665 kişi ziyaret etti

Denizli'deki 2 müze ve 3 ören yerini 576 bin 268'i ücretli, 152 bin 397'si ücretsiz toplam 728 bin 665 kişi ziyaret etti.

Denizli'deki 2 müze ve 3 ören yerini 576 bin 268'i ücretli, 152 bin 397'si ücretsiz toplam 728 bin 665 kişi ziyaret etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı kültürel miras istatistiklerini açıkladı. TÜİK'in müze ve ören yeri ziyaretçi sayıları verilerine göre, Denizli'de 2020 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 2 müze ve 3 ören yerini 576 bin 268'i ücretli, 152 bin 397'si ücretsiz olmak üzere toplam 728 bin 665 kişi ziyaret etti.

Toplam 130 bin 511 müze kartın satıldığı kentte Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 2 müzede toplam 36 bin 787 eser bulunuyor.

Denizli'de bulunan tek özel müzede toplam 2 bin 701 eser bulunmakta olup bu müzeyi toplam 617 kişi ziyaret etti.

Denizli'de müzelerin sorumluluğunda toplam 921 taşınmaz kültür varlığının yanı sıra 302 sit alanı bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu