Denizli Büyükşehirin '10 bin esnafa destek' başvuruları başladı
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Denizli Büyükşehirin '10 bin esnafa destek' başvuruları başladı

Denizli Büyükşehirin '10 bin esnafa destek' başvuruları başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Denizli Büyükşehir Belediyesinin korona virüs kapsamında faaliyetlerini durduran kent genelindeki 10 bin esnafa bin 500'er TL olmak üzere vereceği 15 milyon liralık hibe desteğin müracaatları başladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin korona virüs kapsamında faaliyetlerini durduran kent genelindeki 10 bin esnafa bin 500'er TL olmak üzere vereceği 15 milyon liralık hibe desteğin müracaatları başladı. Müracaatlar denizli.bel.tr internet adresinden yapılabileceği açıklandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerini durduran kent genelindeki 10 bin esnafa vereceği 1.500'er TL'lik hibe desteğin müracaatları başladı. Denizli'nin 19 ilçesinden yapılabilecek başvurular www.denizli.bel.tr internet adresinden alınıyor. Bayan kuaför, berber, bilardo ve oyun salonları, çay bahçeleri, çay ocakları, düğün salonları, fotoğrafçılar, güzellik salonu, halı saha işletmeleri, hamam ve sauna, internet kafe ve işletmeleri, kafeler, kahvehaneler, kıraathaneler, lokantalar, lunaparklar, müzisyenler, okul kantin işletmecileri, restoranlar, spor salonları, tost ve ızgara salonu esnafı bin 500'er TL'lik desteğe 7 gün 24 saat online olarak müracaat edebilecek. "Belgelerimi dijital olarak yüklemek istiyorum" seçeneğini işaretleyenler online müracaatta 1- İşyeri mükellefiyet belgesi ( e-devletten çıkarılabilir) 2- Vergi levhası veya işyeri açma ruhsatının dijital fotoğraflarını (PDF, JPG, GIF veya PNG olarak) sisteme yükleyecek. Formdaki bilgileri eksiksiz dolduracak esnaf IBAN numarasını da sisteme girecek.

Elden müracaatlar mesai saatleri içerisinde

"Belgeleri elden teslim etmek istiyorum" seçeneğini işaretleyenler ise yine belediyenin internet adresinde bulunan müracaat formunu eksiksiz olarak doldurduktan sonra 1- İş yeri mükellefiyet belgesi ( e-devletten çıkarılabilir ) 2- Vergi levhası veya iş yeri açma ruhsatını mesai saatleri içerisinde teslim etmesi gerekecek. Öncelikle formu doldurması gereken esnaf evrakını elden Denizli merkezde Denizli Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasına, ilçelerde ise Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ abone ve tahsilat bürolarına teslim edebilecek.

"Desteklerimiz esnafımıza hayırlı uğurlu olsun"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, salgından en çok etkilenen esnafın bir nebzede olsa derdine çare olabilmek için hayata geçirdikleri destek müracaatlarının başladığını müjdeledi. 10 bin esnafa 1.500'er TL olmak üzere toplamda 15 milyon TL karşılıksız destek vereceklerini kaydeden Başkan Zolan, müracaatların onaylanması ile birlikte desteğin banka hesaplarına aktarılacağına dikkat çekti. Bunun yanında esnafın ve tüm ticari işletmelerin su ücretlerinde de yüzde 90 indirime gittiklerini belirten Başkan Osman Zolan; "Her zaman olduğu gibi esnafımızın yine yanındayız. İnşallah bu zor süreci dayanışma içerisinde hep birlikte aşacağız. Desteklerimiz esnafımıza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Denizli Büyükşehirin '10 bin esnafa destek' başvuruları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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