'Denizlerin prensi' lüfer, kilogramı 170 liradan tezgahlarda yerini almaya başladı
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'Denizlerin prensi' lüfer, kilogramı 170 liradan tezgahlarda yerini almaya başladı

Av yasağının kalkmasıyla balık çeşitliliği artarken olta balıkçıları tarafından tutulan lüferler de tezgahlarda yerini almaya başladı. 'Denizlerin prensi' olarak bilinen lüferin kilosu 170 liradan satışa sunuluyor.

11.09.2020 12:53 | Son Güncelleme: 11.09.2020 13:57

Balık tezgahlarındaki çeşitlilik, av yasağının sona erdiği 1 Eylül itibarıyla arttı. Büyük teknelerin ağlarını mavi sulara bıraktığı Çanakkale'de, lezzetiyle nam salan ve "denizlerin prensi" olarak nitelendirilen lüfer de bu dönemde olta balıkçıları tarafından avlandı. Tezgahları şenlendiren lüfer 170 liradan satışa sunuldu.

'Denizlerin prensi' lüfer, kilogramı 170 liradan tezgahlarda yerini almaya başladı

"TEZGAHLARDA ÇEŞİT ARTTI"

Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı ve Çanakkale Merkez 1 No'lu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Özkurnaz, bu yıl yeni av sezonunun açılmasıyla tezgahlarda balık çeşidinde artış görüldüğünü söyledi.

Bu yıl palamutun yoğun şekilde avlanacağı düşüncesi taşıdıklarını belirten Özkurnaz, "Denizlerimizin prensi olan lüfer, bugün ilk kez tezgahlarda yerini aldı ve kilogramı 170 liradan satışa çıktı. Bu yıl inanıyoruz ki balıkçılık daha çok artacak. Vatandaşlarımız da balıkları rahat şekilde tüketecek diye düşünüyoruz. Balıklarımız bu sene boğaza oldukça erken giriş yaptı. Bu da balıkçılığın iyi olacağını ve buna bağlı tüketiminin de çok olacağını gösteriyor." diye konuştu.

'Denizlerin prensi' lüfer, kilogramı 170 liradan tezgahlarda yerini almaya başladı

"EN GÜZEL BALIK LÜFER"

Balıkçı Tuncay Dinç de lüferin ilk defa tezgahlarda yer aldığını belirterek, "İnşallah bundan sonra palamut ve lüfer olacak. İlerleyen günlerde, kasım ayında ekim ayının sonunda lüfer, çinekop olacak. En güzel balık, lüfer balığı. Lezzet bakımından denizin en güzel balığı, lüfer balığıdır." ifadelerini kullandı.

'Denizlerin prensi' lüfer, kilogramı 170 liradan tezgahlarda yerini almaya başladı

Kaynak: AA

Haber Yorumları (7)
GÜNAHI AYIBI BİLMEZMİSİNİZ: Utanmadan sıkılmadan bir de böyle insanlarla alay ediyorsunuz belki polis jandarma koruyur sizleri ama Allah ın gazabından kim kuruyacak sizi bu garibanların ahından kim koruyacak ayıp günah yazık lanet olsun böyle dünyaya
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REİS: palamut yiyin şimdi
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KILÇIKSIZ: Hamsi noldu
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